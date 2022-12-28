Emeklilik başvurusu e-devlet’i kilitledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası e-devlet'i kilitledi. Vatandaşlar emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağı da araştırmaya başladı. Peki e-Devlet'ten başvuru yapılıyor mu? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamaya göre düzenlemede yaş sınırı olmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

e-DEVLET KİLİTLENDİ

Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrasında ise emekliliğe hak kazananlar e-devlet’i kilitledi. Öte yandan vatandaşlar ‘e-Devlet’ten başvuru yapılıyor mu?’ sorusunun cevabını arıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

SGK’ya gitmeden, e-devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden izlenecek yol ise şöyle;

*e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık', ‘emekli', ‘gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.

*Gelen ekranda ‘yeni başvuru' sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı' seçilecek.

*SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK', Bağ-Kur kapsamında ise ‘4B Bağ_Kur' seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan ‘başvur' butonu tıklanacak.

*TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak ve diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

*‘Aylık alıyor mu?' sorusunda da ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı verilecek. Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.

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