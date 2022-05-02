Emeklinin ikramiyesi 74 dolara düştü

4 yıldır sadece yüzde 10 artırılan emeklinin 1.100 liralık bayram ikramiyesi 74 dolara düştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, ikramiyelere TÜFE’ye göre artış yapılmasını istedi.

Veli TOPRAK

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Birçoğu açlık sınırının altında geçim mücadelesi veren milyonlarca emeklinin bayramı da buruk geçiyor. 4 yılda sadece geçen yıl yüzde 10 artırılan ikramiyeye zam talebi karşılık bulmayınca emeklilerin bayramda da yüzü gülmedi.

250 DOLARDI

Bayramlarda emekliye verilen ikramiye 4 yılda eridi. 2018'de önce 1.000 lira olan ikramiye sadece yüzde 10 artırılarak 1.100 lirada kaldı. 2018 yılında bayram ikramiyesi 250 dolara denk gelirken şimdi 74 dolara düştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre artış yapılmasını isteyerek “Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 2 bin 860 lira olarak güncellenmelidir” dedi.

Dervişoğlu, son kabine toplantısı sonrasında milyonlarca emeklinin ikramiye artışı için açıklama beklediğini ancak beklentilerin karşılık bulmadığını kaydetti. Emekli maaşının asgari ücretin de altında olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, şunları söyledi:

İKRAMİYE ERİDİ

“Bayramda torunlarına harçlık vermek, hediye almak isteyen emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması adil bir hak olacak. Emekli vatandaşlarımızın, bayramda alacakları emekli ikramiyeleri son dört yılda sadece yüzde 10 zamlanmıştır. Verilen 1.100 lirayla bayram ikramiyesi günümüz şartlarında yüksek enflasyonla birlikte erimiştir. 2018 yılında enflasyon yüzde 20 iken, bugün TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 61 görünüyor ki gerçek enflasyonun ziyadesiyle altındadır bu rakam. Dört yıl önce dolar 4 lirayken, bugün 14.75 liraya tekabül ediyor.”

‘Emeklinin bayram ikramiyesi enflasyon oranında artırılmalı'

■ 2018 yılında emeklilere verilen ikramiyenin 250 dolara denk geldiğine dikkat çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu rakam, bugün, 74 dolara kadar düşmüştür. Artan alım gücüne karşı emeklilerin bayram ikramiyesi yerinde saymaktadır” dedi. Dervişoğlu, bugünün TÜFE'sine göre bayram ikramiyesinin 2 bin 860 lira olarak güncellenmesi gerektiğini belirterek “Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin dört yıl önceki rakamla aynı olmaması gerekir. Hükümeti görevini yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.