Emlak vergisi ödeme için son tarih ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Bina, arazi ve arsalar için her yıl düzenli olarak emlak vergisi verilmesi gerekiyor. Emlak vergisinde ilk taksit mayıs ayı içerisinde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için verilen süre 31 Mayıs'ta sona erecek. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

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Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Emlak vergisinde son gün yaklaşıyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisi ödemesinden muaf tutulabiliyor. Mayıs ayı taksitleri için ise son günler yaklaşıyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 31 Mayıs.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

* Ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ya da dul kişilerin emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

* Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen kişinin adına kayıtlı başka bir gayrimenkulün bulunmaması gerekiyor. Vergi muafiyetinden faydalanmak isteyen kişinin eşinin adına birden fazla gayrimenkul tapu kaydı bulunması, muafiyet hakkını etkilemez.

* Gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olması gerekiyor.

* Emlak muafiyeti için başvurulacak konutun yazlık ev olmaması gerekir. Evde yaz kış oturulduğunun ispatı durumunda vergi muafiyetinden faydalanabilir.

* Gayrimenkulde bir kiracı otursa dahi emlak vergisi muafiyeti geçerli oluyor ancak konut sahibinin de başka bir evde kiracı olarak ikamet etmesi gerekiyor.

* Emekli olduğu için muafiyetten faydalanmak isteyen kişilerin Türkiye'de emekli olma şartı bulunuyor.

* Sıfır oranlı emlak vergisi olarak da adlandırılan bu muafiyet hakkından sadece konut sahipleri faydalanabiliyor. İş yeri, arsa ve araziler için emlak muafiyeti hakkı bulunmuyor.