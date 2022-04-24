Emlakçıdan zehir zemberek teşvik isyanı

Emlakçılara bol keseden teşvik yağdıran düzenlemenin aşırı yükselen konut ve kiralarda yeni bir zam fırtınası yaratacağı belirtiliyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aşırı pahalanan konut fiyatları yüzünden vatandaş oturacak ev bulamazken hükümet konutu ucuzlatacak çareler üretmek yerine yabancılara daha fazla konut satmaları için emlakçılara teşvik getirdi. Türkiye'deki konutları yabancılara pazarlamak için çeşitli ülkelerde ofis kiralayan, alım heyeti getiren, reklam veren emlakçılara bol keseden teşvik yağdıran düzenlemeye en sert tepki, 44 yıllık ünlü emlakçı Salim Taşçı'dan geldi. Taşçı, teşvikler yüzünden aşırı yükselen konut ve kiralarda yeni bir zam fırtınası yaşanacağını belirtirken meslektaşlarına, “Teşviklere kanıp memleketin taşını toprağını satmayın. Satarım kime ne, demeyin. Vebal altında kalırsınız” çağrısında bulundu.

ÜÇ MİSLİ ZAMLANIR

Teşvik kararını değerlendiren Taşçı, konut fiyatlarının maliyet artışı ve yabancı talebi yüzünden zaten aşırı pahalandığını, 1.5 milyon liraya yükselen oturulabilir ev fiyatları yüzünden orta direk vatandaşın ev alma imkanının tamamen yok olduğunu söyledi. Taşçı, yeni kararla birlikte ev fiyatlarının 2-3 misli zamlanacağını, kiraların da buna paralel artacağını belirtti.

Halkımız kiralayacak konut bulamıyor

Emlakçıya teşvik düzenlemesi TBMM'de eleştirilere konu oldu. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Arap televizyonlarında bir ev alana yanında promosyon olarak Türk vatandaşlığının verildiği reklamlar yapıldığını belirtirken, “Bu yetmezmiş gibi yurt dışında Türk gayrimenkullerini pazarlayacak emlakçılara teşvik getirildi. Maalesef halkımız oturacak ev, kiralayacak ev bulamazken Türk gayrimenkulleri yabancılara peşkeş çekiliyor” dedi.