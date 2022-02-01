EMO: Faturalar şubatta daha da kabaracak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, vatandaşı isyan ettiren faturalardaki okumaların bir kısmının aralık ayı okumaları olduğunu belirterek, “Esas şubatta gelecek faturalar daha kabarık olacak. Toptan bir zam yapamadıkları için kademeli tarifeyi getirdiler” dedi.

Selami AYDIN

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Vatandaşlar elektrik fiyatına gelen ağır zamdan şikâyet ederken Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, kademeli tarifeye dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli tarifede en düşük ücret limitinin 7 kilovat saata çıkarılmasını, “İki lambaya daha müsaade ettiler” diye yorumladı.

‘ATILAN ADIM ÖNEMLİ’

Günlük kullanımda düşük ücretlendirilen kademenin 7 kilovata çıkarılmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Pala, “Atılan adım önemli. Günlük kullanımın 7 kilovat saate çıkarılması vatandaşın lehine. 5 kilovat çok azdı. Biz oda olarak 230 kilovata kadar olan kullanımın ücretsiz olmasını istiyoruz. Günlük limiti 7,5 kilovat saate çıkarsalar bizim istediğimize yakın bir durum olacaktı. Bunu yapmadılar” dedi.

HER FATURA 3’TE 1 ORANINDA DAHA ARTACAK

Vatandaşa gelen faturalarda aralık ve ocak aylarının okumaları olduğunu belirten Pala; “Esas faturaların kabarıklığını şubat ayı okumalarında göreceğiz. Malum bu gelen faturalar aralık ayından kalma faturalar. Mevcutta 300 liralık bir fatura 450 lirayı buldu. şubatta bu ücret 600 lirayı bulacaktır diye düşünüyorum. Yüzde 100’lük bir artış olacak. Her fatura 3'te bir oranında daha artacak” ifadelerini kullandı.

‘İKİ LAMBAYA DAHA MÜSAADE’

Belirlenen tüketim eşiğinin çok düşük olduğunu söyleyen Pala, ”Elbette günlük tüketim 7 kilovat saat ve altında olursa elektriğe gelen zam aralık ayına oranla yüzde 50 artmış olacak. Bu çok düşük bir eşik. Yapılan bu yeni değişiklikle vatandaşa iki lamba daha müsaade etmiş oldular. Bizim yaptığımız araştırmada 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik tüketimi aylık 230 kilovat saat. Fakat bu dar gelirli bir aile için öngördüğümüz tüketim. Hanelerin çoğunda bu aşılacak. Dolayısıyla kademeli tarifeye göre aşım için faturalar yüzde 127'lik zamlı tarife üzerinden belirlenecek” diye konuştu.

‘KANDIRILIYORUZ’

SÖZCÜ'ye konuşan Pala sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar uzun süredir zam yapacaklardı. Dağıtım şirketleri uzun süredir bekliyordu. Fakat zam yapsalar geçen yılın enflasyonu yüksek çıkacaktı. Toptan bir zam yapamadılar. Bu nedenle kademeli tarifeyi getirerek günlük 5 kilovat saatlik tüketim için ücreti düşük tuttular. Bunu da meclisten geçirdiler. Orada bir güzelleme yapmış oldular ama yeni yılda zam gelince durum çok değişti.

Geçen yıl bu zammı yapsalardı çok yaygara çıkacaktı. Önce kademeli uygulayacağız dediler. Sonra yüzde 50 zam yaptılar. Geri kalanına ise yüzde 126 zam yaptılar. Yani geçen yıla göre düşük tüketim için yüzde 50 zam yapılmış oldu. Orada kandırılıyoruz. Sıkıntı burada. Yüzde 50 zammı öyle güzel anlatıyor ki, toplum buna inanıyor. Bunun düşük ücretli kullanımı mı var? Çoğunluk limiti aşacak”

‘DAĞITIM ŞİRKETİNE VERDİĞİ FİYATTAN VERSİN’

“Şu anda kamuya ait santraller var. Orada elektriği düşük ücretli satıyor. Kilavat saatini 36 kuruştan dağıtım şirketlerine veriyor. Evlerimize ise 80 kuruşa geliyor. Vatandaşa iki katına satılıyor. Devletin elindeki kurulu santrallerin gücü yeterli. O fiyattan verseler vatandaş rahat eder”

‘GEÇ OKUMA VATANDAŞA YANSIMIYOR’

Faturaların geç okunduğuna dair bir tespitleri olmadığını söyleyen Pala, “Sosyal medyada yanlış bir algı var önce onu düzeltmek lazım. Sayaçların bilerek geç okunduğu ve vatandaşa daha fazla ücret yansıtıldığı düşünülüyor. Böyle bir durum yok. Geç okumadan kaynaklı bir sıkıntı yok. Bize de bu yönde birkaç fatura örneği getirildi. İnceledik ve o faturalarda başka problemler bulduk. Hepsinde farklı nedenlerle yüksek ücretin olduğunu gördük. Kasıtlı olarak geç okuma yaşanmıyor. Faturalarda çarpana ve kullanılan kilovata bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

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