Enflasyon farkı yükseliyor, memur zam oranı artıyor! Enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur ve emeklilere ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Nisan'da yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 69,97'e yükselmesi nedeniyle şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nisan ayında yüzde 24,2 enflasyon farkı oluştu. Memurlar 2021’in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı. Enflasyon farkı Mayıs ve Haziran ayları için açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek. Gelecek iki ayda enflasyon yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30’a çıkacak.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71 artış gösterdi. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35’i aşacak.