Enflasyonda G-20 birincisi Türkiye

İnandırıcılığı sorgulanan TÜİK’in açıkladığı son enflasyon oranı bile Türkiye’yi G-20 ülkeleri arasında ‘şampiyonluğa’ taşımaya yetti.

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■ Cem YILDIRIM



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon oranı inandırıcı bulunmazken bu rakamlar bile Türkiye'yi G-20 ülkeleri arasında zirveye oturttu. Türkiye, G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Yüzde 83.45'lik resmi enflasyon ile ilk sıraya yerleşen Türkiye'yi yüzde 78.50 ile Arjantin izliyor. Çin, G-20 ülkeleri arasında yüzde 2.5 ile en düşük enflasyon oranını yakalarken aylardır Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'da bile enflasyon yüzde 14.3 oldu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “TÜİK eylül ayında, TÜFE'yi yüzde 83.45, ENAG ise yüzde 186.27 olarak açıkladı. TÜİK ve ENAG arasındaki fark 100 puanı aştı. Yıl sonu yaklaşırken iki hesaplama arasındaki rakamsal uçurum; ücretli, işçi, memur, emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamlara göz dikildiğini de gösteriyor” değerlendirmesi yaptı. Toprak, şöyle devam etti:

TÜİK CİDDİYE ALINMIYOR

“İstanbul Ticaret Odası'nın eylül ayı enflasyon oranını yüzde 107 ilan etmesi, TÜİK rakamları üzerindeki kuşkuları daha da artırıyor. Artık TÜİK verilerinin güvenilirliği tartışılmıyor çünkü kimse ciddiye almıyor. Doğalgaz ve elektriğe eylül başında gelen yüzde 20 oranındaki zamma ve enflasyon sepetinde enerjinin sahip olduğu ağırlığa rağmen bunun enflasyona yok denecek düzeyde yansıması, TÜİK hesabına güvenilmemesinin de göstergesi.”