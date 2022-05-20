Enflasyonu hesaplayan başkanı görevden aldılar

Enflasyon arttıkça başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu’nda şimdi de enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş, sağlık gerekçesi öne sürülerek görevden alındı.

Erdoğan SÜZER

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Halkın gerçek durumunu yansıtmayan enflasyon ve işsizlik verileri açıkladığı gerekçesiyle kamuoyundan büyük tepki alan Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkanlardan sonra şimdi de piyasadan fiyat toplayıp enflasyonu hesaplayan dairenin başkanı Dr. Cem Baş görevden alındı. Enflasyonun hızla üç haneli rakamlara ilerlediği bir dönemde yapılan bu değişiklik kuşkulara yol açtı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞ

TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlık sorunları sebebiyle görevden affını talep ettiği, makam tarafından bu talebin uygun görüldüğü ifade edildi. Yazıda, Baş'ın yöneticilik yaptığı aynı dairede ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği de belirtildi. Cem Baş'tan boşalan daire başkanlığına, TÜİK Dijital Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Furkan Metin getirildi. TÜİK yönetimi, enflasyon hesaplamasında barkoda geçiş sürecinin hızlanması ve superlative endeksin oluşumu için gerekli altyapının hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla Furkan Metin'in tercih edildiğini, Metin'in barkoda geçiş sürecinde görev yapmış olmasının bu tercihte etkili olduğunu belirtti.

BASKILARDAN RAHATSIZ

Görevden alınan Baş'ın sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı, ancak son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu öğrenildi. TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı fiyat verilerinin yarıya yakınını internet üzerinden ve barkod okuma yoluyla elde etmeyi planladığını bildiren kaynaklar, yeni daire başkanıyla bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Uzman olarak devam edecek

TÜİK Başkanlığı tarafından yapılan iç bilgilendirme yazısında, Cem Baş'ın Fiyat İstatistikleri Dairesi'nde ‘uzman' olarak çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Fiyatların yüzde 45'i internetten alınacak

TÜİK'te başkanı değiştirilen Fiyat İstatistikleri Dairesi, ülke genelindeki marketlerin etiketlerindeki fiyatları toplayıp değişen fiyatlar üzerinden enflasyonu hesaplıyor. Ancak TÜİK, son dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması üzerine internetten daha fazla fiyat toplamaya karar verdi. Ayrıca barkoddan fiyat okumaya da ağırlık veren TÜİK, enflasyonu oluşturan fiyatların en az yüzde 45'ini bu yollarla elde etmeyi planlıyor.

2016 ‘dan bu yana TÜİK'te 5 başkan değişti

1 – Mehmet Aktaş (Vekil) Şubat 2016-Nisan 2019

2 – Yinal Yağan (Vekil) Nisan 2019-Mayıs 2020

3 – M. Cahit Şirin (Vekil) Mayıs 2020-Şubat 2021

4 – S. Erdal Dinçer Mart 2021-Ocak 2022

5 – Erhan Çetinkaya Ocak 2022-Görevde