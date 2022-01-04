Engelli maaşı 2022: Engelli maaşı ne zaman yatar?

Engelli oranı oranı en az %40 olan vatandaşlara ödenen engelli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlı olarak yatırılacak. Engel durumuna göre değişen engelli maaşı engel oranı yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 lira olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük kişilere veriliyor. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekiyor.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli oranı %40-69 arasında olan vatandaşlara

Mevcut: 661,13 lira

Yeni: 842.81 lira

%70 ve üstü:

Mevcut: 991,69 lira

Yeni: 1.264,20 lira ödenecek.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir.

Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.

İşte engelli maaşları alma takvimi:

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.