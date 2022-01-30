Erdoğan ‘enerji sıkıntısı yok’ dese de sanayici öyle demiyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayicilerin dertlerini dinledi. Güzelmansur’un ziyaretinde konuşan boru üretim tesisi olan Cihat Alpaslan, kesinti sebebiyle üretimin durduğunu söyledi. Yetkililere seslenen Alpaslan, çözüm istedi.

Can ÇAPAR

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BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının ardından Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulamasının yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan “Böyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU’muz var, Tuz Gölü’nün altında doğal gazımız, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz” açıklaması gelse de ülke genelinde olduğu gibi Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de üretim durdu.

‘GÜVEN SORUNU DA YARATIYOR’

Antakya OSB'de üretim tesislerini ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sanayicilerin dertlerini dinledi.

Bir boru üretim tesisini inceleyen Güzelmansur, tesisin üretim yapamadığını belirterek, “Dalgalı kur, ham maddede ithalata bağımlılık, istikrarsızlık, geleceği öngörememe zaten sanayiciyi perişan ediyordu. Bunun üstüne bir de doğalgaz kısıtlaması ve elektrik kesintileri geldi. Verilen kısıtlı doğalgaz üretime yetmiyor. Fabrikasını 3 gün kapatan da var, 5 gün kapatan da” dedi.

“Bu durum ihracat yapan fabrikaların taahhütlerini yerine getirememesine neden oluyor” diyen Güzelmansur, “Güven sorunu da yaratıyor. Fabrikasını kapatan, üretimi durduran, siparişlerini yetiştiremeyen sanayici sorunun bir daha yaşanmamak üzere çözülmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

FABRİKA KAPATAN SANAYİCİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Boru üretim tesisi olan Cihat Alpaslan, Güzelmansur'un ziyaretinde üretimi durduklarını ifade etti.

Yetkililerden çözüm isteyen Alpaslan; “Doğalgazda kısıtlamaya gidildi. 10 günden bu yana belirli bir metraj uygulanıyor. Zaten bizim bir fırınımız çalıştığı zaman o kotayı aşmış oluyoruz. Onun için kapatmak zorunda kaldık, 10 günden beri açmıyoruz. Elektrikten dolayı da fabrikamızı kapatmak zorunda kaldık. Üretimimiz aksadı. Bir daha tekrarlanmasını istemiyoruz. Piyasa, dalgalı kur ve istikrar olmadığından dolayı zor durumdayız. Bunun için gereken önlemlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi.

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