Erdoğan’ın marketinde enflasyon yüzde 263

İktidar fahiş zamlardan zincir marketleri sorumlu göstermeye çabalıyor. Ancak Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde fiyatlar son 1 yılda aldı başını gitti.

Deniz AYHAN

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Yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalan vatandaşlar, başta gıda olmak üzere temel ürünlere erişemezken, iktidar Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini çözüm olarak sundu. Ancak bu marketlerde de fiyatlar resmi enflasyon oranının dahi üzerinde arttı. İktidar zamlardan zincir marketleri sorumlu tutarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışveriş yapıp “Fiyatlar gayet uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde fiyatlar katlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde Market'te zam gelmeyen tek bir ürün 25 kuruşluk poşet oldu. Diğer ürünlerdeki artış oranı ise yüzde 263'e kadar çıktı.

SORUMLULUKTAN KAÇIYOR

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Geçen yıl 134.30 TL'ye alınan 12 kalem ürün bu yıl 487.50 TL oldu. TÜİK'e göre enflasyon yüzde 84.39 ama Tarım Kredi mağazalarında bir yılda oluşan fark yüzde 263” dedi.

Akaryakıttan elektriğe, gübreden tohuma birçok kalemdeki zamların iğneden ipliğe bütün temel gıda maddelerine yansıdığını kaydeden Bulut, “5 bin 500 TL olan asgari ücret fahiş zamlar karşısında eridi, vatandaşın alım gücü kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ‘fiyatlar gayet uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerde de enflasyon patlaması var. Zam gelmeyen tek bir ürün 25 kuruşluk market poşeti. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası ve düşük TL, yüksek kur politikası tüm ürünlerin üretim maliyetlerini artırdı. Ancak, iktidar, cambaza bak misali, zincir marketleri hedef göstererek sorumluluktan kaçıyor” dedi.

Temel gıda ürünleri erişilemez oldu

Enflasyonun yıkıcı etkisi fiyat etiketlerine yansıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Marketleri'nde geçen yıl 8.75 TL olan bir kilo nohut bu yıl 24 TL'ye çıktı. 2.75 TL olan bir paket makarna ise 11.50 TL yükseldi. 19.50 TL'ye satılan bir kilo kaşar peyniri 146.90 lira oldu. 15.20 TL'ye satılan bir kilo beyaz peynirin fiyatı da 79.90 TL'ye yükseldi.