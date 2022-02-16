Ericsson CEO’su ‘IŞİD’e ödeme yapmış olabiliriz’ dedi, hisseler çakıldı

İsveçli teknoloji devi Ericsson'un CEO'su "Irak'ta belirli yollara erişim sağlamak için IŞİD'e ödeme yapmış olabiliriz" itirafında bulundu. Bunun üzerine şirket hisselerinde düşüş yüzde 9'u aştı.

Sozcu.com.tr

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İsveç merkezli telekomünikasyon devi Ericsson'un CEO'sundan dikkat çeken bir itiraf geldi.

CEO Borje Ekholm, şirketinin Irak'ta belirli ulaşım yollarına erişim sağlamak için terör örgütü IŞİD'e ödeme yapmış olabileceğini kabul etti.

‘OLAĞAN DIŞI HARCAMALAR TESPİT ETTİK’

İsveç medyasına konuşan CEO, 2018 yılına kadar uzanan olağan dışı harcamalar tespit ettiklerini ancak paranın nihai alıcısının kim olduğunu henüz belirlemedikleri ama bunun ortadan kalktığını görebildiklerini dile getirdi.

Ericsson'un konuyu netleştirmek için önemli kaynaklar harcadığını belirten CEO, “Terörün finansmanı kesinlikle kabul edilemez ve buna kesinlikle izin vermiyoruz” dedi.

HİSSEDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bu açıklamaların ardından Ericsson hisselerinde bugün gün içi değer kaybı yüzde 9'u aştı.

CEO'nun açıklaması, şirket tarafından dün yapılan ve Irak'taki operasyondaki kural ihlalleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamadan sonra geldi.

Bloomberg'in aktardığına göre, İsveç bankası Handelsbanken analistleri, Ericsson'un söz konusu şüpheli ödemelerinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın 2019'da sonuçlanan bir yolsuzluk soruşturmasında yer almış olmasının muhtemel olduğunu ancak son CEO'nun son açıklamalarının yeni soruşturmaya neden olmasını beklemediklerini yazdı.

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