Eskişehir’de valilik simit zammını iptal etti

Eskişehir Valiliği, geçtiğimiz ay Ticaret Odası’nın Temmuz ayı Meclis toplantısında alınan simit zammını iptal etti. Daha öce 3.5 liradan satılan ve 4,5 lira satılmasına karar verilen simit, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce belirlenen 4 liradan satılacak.

Kemal ATLAN

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Geçtiğimiz ay Eskişehir Ticaret Odası meclisinden alınan karara göre, simidin fiyatı 4.50 TL olarak belirlenmişti. Eskişehir Valiliği zam kararını iptal etti.

SİMİT ZAMMI İPTAL EDİLDİ

En son geçen Şubat ayında, 2 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına 50 kuruş zam yapılmış ve fiyatı 3 lira olmuştu. Nisan ayında yapılan düzenleme ile 100 gram simitin fiyatına yine 50 kuruşluk zam uygulanmış ve fiyatı 3 lira 50 kuruş olmuştu.

Eskişehir Ticaret Odası'nın Temmuz ayı Meclis toplantısında simit fiyatları tekrardan görüşülmüş ve toplantıda simide yüzde 29 oranında zam kararı çıkmıştı. 3 lira 50 kuruştan satılan simit yeni düzenleme ile 4 lira 50 kuruştan satılması kararlaştırılmıştı. Eskişehir Valiliği zam kararını iptal etti.

Eskişehir Valiliği başkanlığında kurulan Simit Fiyatı İtiraz Komisyonunun almış olduğu karar gereği, ETO tarafından belirlenen 4.50 TL.’lik simit fiyatı iptal edildi. Karara göre, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce belirlenen 4 TL tutarındaki simit fiyatı geçerli olacak.

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