Esnaf, elektrik faturasını gösterip CHP’li vekillere dert yandı

CHP Ekonomi Masası, Sivil Toplum Kuruluşları ve esnafların sorunlarını dinlemek üzere Elazığ’a geldi. Burada kapalı çarşı esnafını ziyaret eden CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’a bir esnaf beş bin liralık elektrik faturasını gösterdi. Esnaf, Öztrak’a "Dayanamıyoruz artık kapatacağız” diyerek isyan etti.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti Elazığ'da kapalı çarşı esnafını dinledi. Öztrak'a İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol eşlik etti.

“ZAMLARI KILIÇDAROĞLU YAPMIYOR”

CHP heyetinin esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir kadın geçmiş yıllarda ilaç bulamadıklarını ancak şu anda hastanede her türlü bakımın yapıldığını belirterek CHP'li Öztrak'a, “Zamanında hastanede yattım bir ilaç bulamıyordum, benim eşim 40 gündür hastanede yatıyor yemeği bakımı her şeyi yapılıyor. Siz neden ortaya düşmüşsünüz?” diye sordu.

Öztrak ise, “Biz ortaya düştük milletle beraber. Milletin derdi büyük pahalılık almış başını gitmiş” diye cevap verdi.

Yaşlı kadın ise “Hiç pahalı değil herkes alıp yiyor biz emekliyiz Allah'a şükür paramızı arttırıyoruz” dedi. Araya giren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, ise ‘Bu zamları kim yapıyor Kılıçdaroğlu mu yapıyor?' diye sorduğunda yaşlı kadın, “Kılıçdaroğlu yapmıyor zenginler yapıyor niye Kılıçdaroğlu yapsın? Sen olsan ayağına sıkar mısın?” cevabını verdi.

“KAPALI ÇARŞIYI İLK DEFA GEZEN ADAMDIR”

Siyasetçileri esnafın arasında görmek istediğini belirten bir esnaf ise, “Allah senden razı olsun bu vekilleri getirdin. Kapalı çarşıyı ilk defa gezen adamdır Gürsel Erol. Ne olursa olsun sağ-sol hiç fark etmiyor benim için önemli olan siyasileri burada görmek. Gürsel Erol bizim gururumuz” diye konuştu.

5 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI GELEN ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Başka bir esnafı ziyaret eden CHP heyeti, esnafın 5 bin liralık elektrik faturasını gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemedi. 5 bin liralık elektrik faturasını Öztrak'a gösteren esnaf, “Bu küçük dükkana geçen bir elektrik faturası geldi 5 bin lira, dayanamıyoruz kapatacağız artık” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Başkanlık sisteminde yarım milyona yakın esnaf işini kaybetti

İlginizi Çekebilir Kurban pazarındaki esnaf: AK Parti'ye oy yok batırdı bizi