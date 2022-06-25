Esnaf, pazarcı, çiftçi, emekli: Bittik!

Sokağa inen muhalefet vekilleri, bir dokundu bin ah işitti. Emekli ekmek alamamaktan, çiftçi ekememekten, esnaf zarar etmekten yakındı. İkinci el ürün alan bir esnaf, “Vatandaş kirasını ödemek için eşyasını satıyor” derken pazarcı esnafı; “Aç kaldık, anlıyor musunuz? Bitirdiler bizi” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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Ekonomide yaşanan gelişmeler hem halkı hem de esnafı isyan ettirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Konya'nın Ereğli İlçesinde esnaf ve vatandaşların nabzını tuttu.

Ziyaretin ilk gününe CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de katıldı. Milletvekillerinin ziyaret ettiği lokanta esnafı geçen yıl 9 liradan sattığı yemeği bu yıl 18 liradan sattığını belirterek; “Aldığım una yüzde 300 zam geldi. Girdi maliyetleri yüzde 300 arttı. Ben fiyatlarımı anca yüzde 50 artırabildim. İnsanlar yemek yemeğe bile gelmiyor. Elektrik parası 100 lira gelirken 300'e, doğalgaz 150 lira gelirken 600 liraya çıktı” diye isyan etti.

Esnaf maliyetleri fiyatlara yansıtamadığını, müşteri sayısının azaldığını belirtti.

“EKİN DİYORLAR NE İLE EKECEĞİM?”

Milletvekillerine yaşadıklarını anlatan bir çiftçi ise, “Emekliyim. Traktörün deposu 3 bin liraya doluyor. Aldığım maaş 2 bin 800 lira. Bir depo mazotu ancak alabiliyor. Bir depo mazotla traktör 11 saat çalışabiliyor. Ondan sonra nereden bulacağım parayı? Ekin diyorlar. Ekeyim de neyle ekeceğim?” diye konuştu.

Yalım'ın ‘Gübre kullanabiliyor musun?' sorusuna ise; “Nasıl kullanayım? Yarısına gücümüz zor yetti. Korkarak gübre atıyoruz. Gübre alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. 18 bin lira olmuş. Nasıl alayım?” diye yanıt verdi.

“KİRASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN EŞYASINI SATIYOR”

İkinci el eşya satan bir esnafı ziyaret eden CHP milletvekilleri, “Faturasını, borcunu ödeyemediği için eşyasını satan var mı?” diye sordu. Esnaf ise, “Çok fazla var. Vatandaş faturasını, kirasını, borcunu ödeyemiyor. Yetiremeyip getirip eşyalarını satıyor. Birinin evine gittik. Buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok. Böyle insanlar var. Sadece onlar değil. Biz de altından kalkamıyoruz. Ben buradan para kazanamıyorum. Dükkânın camını değiştirmem lazım, değiştiremiyorum” ifadelerini kullandı.

“HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ: KAZANCIMIZ MAZOTA GİDİYOR”

Ereğli'de özel halk otobüsü şoförü de isyan etti. Kazancının mazot masraflarını karşılamaya yetmediğini belirten şoför, “Mazot 6 lira 70 kuruşken fiyat aldık. Şimdi mazot 30 lira. Akşama kadar topladığımız parayı petrol istasyonlarına veriyoruz. Ailelerimiz perişan, ev geçindiremiyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz lastiği, sanayiyi unuttuk. Sadece mazotu düşünüyoruz. Akşam mazot alabilirsem mutluyum” diye konuştu.

Yalım ise ulaşım sektörünün kullandığı mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğini belirtti.

PAZARCI İSYAN ETTİ: AT ARABASIYLA PAZARA GELİYORUM

Ziyaretin ikinci gününde Pazar esnafını ziyaret eden CHP milletvekilleri yeşillik satan bir pazarcıya derdini sordu. Pazarcı esnafı, “Tüm ürünlerimi satsam bile ancak mazot parası çıkıyor. Poşetin kilosu 42 lira olmuş. Her hafta zam geliyor. Böyle giderse bu işi bırakacağız zaten” diye konuştu.

Karpuz satan bir esnaf ise; “Bu iş iyiye gitmiyor. Artık mazot fiyatları nedeniyle çevre ilçelerin, illerin pazarlarına gitmiyoruz. Mazot masrafı çok geliyor. Kazandığımız para yakıt masrafını karşılamıyor” diye isyan etti.

Bir başka pazarcı ise; “2,5 liraya yeşillik satıyorum. İnsanlara pahalı geliyor, alamıyorlar. Ben masraf olmasın diye bunları pazara at arabasıyla getiriyorum. Mazot çok pahalı. Ürünü kendim ürettiğim halde para kazanamıyorum. Arpanın fiyatı da 7,5 lira olmuş. Bu halimize hem ağlarız hem güleriz” ifadelerini kullandı.

“ÜZÜM MAZOTTAN DAHA UCUZ”

Pazarda meyve satan esnaf mazot fiyatlarının kendilerini çok zorladığını belirterek; “Üzümün kilosu 10 lira. Mazottan daha ucuz. Bundan 3 kilo satıp mazot alacağım. Bu işin üstesinden gelemeyeceğiz. Poşetin fiyatı sürekli artıyor. Marketçi poşet parası alabiliyor ama ben alamıyorum. Bir yere ilerlemiyoruz. Esnaf da battı. Esnaf diye bir şey kalmadı” diye konuştu.

“EKMEK ALAMIYORUM KURBANI NASIL ALAYIM”

O sırada sohbete dâhil olan bir emekli ise; “İşte pazarda dolaşıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Önümüz Kurban Bayramı… Kurban da kesemeyeceğiz. Ekmek alamıyorum kurbanı nasıl alayım?” diye konuştu.

Kuruyemişçi esnaf ise malını pazara getirirken zarar etmeye başladığını belirterek, “Mazotun pahalı olması nedeniyle malı pazara getirirken zarar etmeye başlıyoruz. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Ne olacağız bilmiyorum… Çoluk çocuk ne yiyecek? Aç kaldık, anlıyor musunuz?. Arabanın mazotu, doğalgaz, su… Ne bileyim bittik biz. Bitirdiler bizi” ifadelerini kullandı.

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