Esnafın prim ve vergi yükü isyanı

Hükümetin bir süre önce esnafın Bağ-Kur priminde yaptığı yeni düzenlemesi büyük tepki çekti. Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, esnafın artan prim ve vergi yükünün altından kalkamayacağını söyleyerek bu yükün azaltılmasını talep etti.

Ali Ekber ŞEN

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Hükümetin Bağ-Kur primlerinde bir süre önce hayata geçirdiği yeni düzenleme esnafın tepkisine yol açtı.

Yeni düzenleme ile 4/b priminin 2 bin 232, yüzde 5 indirimli primin ise bin 908 TL'ye çıkartılması kararına tepki gösteren esnaflar, bunun altından kalkılamayacağını söyledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, asgari ücrette yaşanan artışla birlikte kendi primini cebinden ödeyen ve yanında çalıştırdığı personelin de SGK yükünü üstlenen esnafa dikkat çekti.

Dinçer, esnafın üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılması için gerekli hibe ve desteklerin bir an önce devreye konulmasını, ayrıca üretim, enerji ve ham madde maliyetlerinin azaltılmasını beklediklerini bildirdi.

‘YENİ DÜZENLEME ESNAFI YOK EDECEK’

Dinçer, “Akaryakıt zamları, üretim, ham madde, enerji ve döviz kurlarındaki artışla birlikte çok zor günler geçiren esnafımız yeni asgari ücretle birlikte artan SGK prim yüküyle birlikte tamamen yok olmaya mahkûm edilmiştir” dedi.

Maliyetlerdeki artışın kaçınılmaz olarak esnafın ürettiği mal ve hizmetin fiyatının artmasına neden olduğunu vurgulayan Dinçer, “Önlenemeyen bu fiyat artışları ekonominin dengesini olumsuz yönde etkileyerek, işletmelerin sürekli ve devamlı üretim yapması ve istihdama olan katkısında sorun yaşamamasına neden olmaktadır” diye konuştu.

‘ESNAF ÖNÜNÜ GÖREMEZ HALDE’

“Esnafımız önünü göremez hale geldi. Üretim maliyetlerinde ve fiyatlarda belirsizlik hakim” diyen Dinçer, “Piyasanın ekonomik istikrara ihtiyacı var. Yaşanan bu durum hem yatırımların önüne geçiyor, hem de mevcut ekonomik çarkların işleyişinin bozulmasına neden oluyor” dedi.

Dinçer, “Bunun için devletimizden başta üretim, ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi, esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi /prim yükünün azaltılması içinde gerekli hibe ve destekler için biran önce yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘AÇIKLANAN DESTEKLERİ DURUMU İYİ OLAN ALIYOR’

Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Akgüllü ise, yeni düzenlemenin esnafı içinden çıkılamaz bir sıkıntı ile karşı karşıya getirdiği söyledi.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve pandemi sürecinden son derece olumsuz etkilendiklerini belirten Akgüllü, şunları söyledi:

“Açıklanan destek ve hibe paketlerini çok ciddi bir kısım esnaf alamıyor. Bu hibe ve kredilerinin bütün esnaflarının almasını sağlanması gerekir. Durumu çok iyi olan esnaf bunlardan yararlanmaktadır.

Ayakta durma mücadelesi veren esnafımız bu yeni düzenleme ile Bağ-KUR ve SGK primlerini ödemesi mümkün görünmüyor.”

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