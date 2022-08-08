Et ve Süt Kurumu kuzu alım fiyatını artırdı

Et ve Süt Kurumu (ESK), bugünden geçerli olmak üzere kuzu alım fiyatının kilogram başına 90 liraya çıkarıldığını duyurdu.

ESK’den yapılan açıklamada kuzu karkas alım fiyatının kilogram başına 88 liradan 90 liraya çıkarıldığı, iç tüketimin artırılması amacıyla da kurumun perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildiği, kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatının en az kilogram başına 92 lira olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, alınan bu tedbirlerle kuzu karkas fiyatlarının piyasada kilogram başına 85 liradan ortalama 90-95 liraya yükseldiği belirtildi.

82 TL’DEN 90 TL’YE ÇIKTI

Piyasa fiyatlarının günlük takip edildiğine işaret edilen açıklamada, ESK’nin bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogram başına 82 liradan primlerle 90 liraya çıkardığı bildirildi.

Kurumun açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“ESK’nin piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak içindir. Bu bağlamda, ESK’nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz.” (AA)