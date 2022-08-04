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Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak

ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:10 - 04 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25’e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

Kaynak: ESK

KUZU PİRZOLA 137 TL’YE DÜŞECEK

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

ESK’dan yapılan açıklamaya göre, fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

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