Ete destek, fiyat uçuşunu durduramaz

Et fiyatlarını düşürmek için açıklanan ESK desteğinin fiyatlara geçici bir çözüm olması beklenirken, maliyetler süt üreticisini kesimhanenin kapısından döndürmüyor.

Sayime BAŞÇI

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenlemenin, piyasada olumlu karşılansa da, et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağı belirtiliyor.

DESTEK MALİYETİN ALTINDA

Büyük başta 85 TL olan 1 ki­logramlık karkas et maliyetine karşılık ESK'nın vereceği destek ile çiftçinin eline yine 1 kilogram­lık karkas et için geçecek para yaklaşık 82 TL olacak. Bu desteğin doğru bir adım olduğunu ve bir ay boyunca tüketicinin ESK mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anla­tan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti.

YATIRIMLAR MEVDUATA KAYIYOR

Solakoğlu, “ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağa­zası var. Türkiye'de binlerce on binlerce mağaza ve kasap var et alınabilen. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez” dedi. Sütün litresinden 1 TL zarar eden üreticinin, çiftlikten kopmaya de­vam ettiğini kaydeden Solakoğlu, ineğin kesimi ile gelen paranın 20 bin TL, bir yıl boyunca sağılması ve litre başına 1 TL kâr edilmesi durumunda ise 7 bin TL kazanç sağla­dığını kaydetti. “O zaman üretici kesime gidip 3 yıllık kârını cebine koyuyor onu da götürüp Kur Koru­malı Mevduat gibi yüksek getiri­leri olan enstrümanlara koyuyor” diye konuşan Solakoğlu, üreticinin çiftlikten koptuğunu kaydetti.

“KIYIM DEVAM EDEBİLİR”

Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonun da ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek.”

1 AY İÇİNDE YÜZDE 24 ZAM GELİR

Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy­leyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyat­lar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.

