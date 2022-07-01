Euro bölgesi enflasyonu haziranda rekor tazeledi

Euro bölgesi enflasyonu haziranda yüzde 8,6 ile rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Euro bölgesi enflasyonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 11 yıl aradan sonra yapacağı ilk faiz artışının hemen öncesinde rekor tazeledi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün yayımladığı öncü verilere göre, Euro bölgesi yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 8,6’ya yükseldi. Mayıs 2022'de bu oran yüzde 8,1'di.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı anketteyse Euro bölgesi enflasyonuna yönelik tahmin yüzde 8,4'tü.

Enflasyon oranındaki artış yaşam maliyetlerinin Euro para birimini kullanan 19 ülkeden oluşan Euro bölgesinde artmaya devam ettiği anlamına geliyor.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 41,9

Enerji fiyatları, yıllık yüzde 41,9 artışla enflasyonun alt kalemlerinde ilk sırada yer aldı. Bu oran mayısta 39,1 düzeyindeydi.

Öte yandan, mayısta yüzde 7,5 olan gıda enflasyonu da haziranda yüzde 8,9’a yükseldi.

Enerji haricindeki endüstriyel ürünler için enflasyon oranının yüzde 4,3 olduğu tahmin edilirken hizmetler alanında bu oranın yüzde 3,4 olduğu hesaplandı.



EN YÜKSEK ENFLASYON BALTIK ÜLKELERİNDE

Eurostat tahminine göre en yüksek enflasyon oranları Baltık ülkelerinde yaşanıyor. Estonya, Litvanya ve Letonya'da sırasıyla yüzde 22, yüzde 20,5 ve yüzde 19'luk enflasyon kaydedildi.

Belçika, İspanya, Hollanda, İrlanda ve Portekiz gibi ülkelerdeyse enflasyon oranının yaklaşık yüzde 10 düzeyinde olduğu belirlendi.

Euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden Almanya'da enflasyon oranı yüzde 8,2 iken Fransa'da yüzde 6,5 düzeyinde olduğu belirtildi.

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