Euro bölgesinde ekonomi beklentilerin altında büyüdü

Euro Bölgesi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 ile beklentilerin altında büyüdü.

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Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Ekonomistler yüzde 0,7’lik büyüme tahmin ediyordu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022’nin ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Euro Bölgesi’nde GSYH, 2022’nin ikinci çeyreğinde 2021’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 yükseldi.

AB YILLIK YÜZDE 4 BÜYÜDÜ

AB’de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4’lük artış gösterdi.

Eurostat'ın bir önceki tahmininde Euro Bölgesi’nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, 2021’nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 4 büyüdüğü öngörülmüştü. Son verilerle ikinci çeyrek büyüme oranları aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 1,1, İtalya’da yüzde 1 ve Fransa’da yüzde 0,5 artarken, Almanya’da sabit kaldı. Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’da yüzde 1,5, Fransa’da 4,2, İtalya’da 4,6 ve İspanya’da yüzde 6,3 oldu.

İSTİHDAM ARTTI

Öte yandan, AB’de istihdam 2022’nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB’de yüzde 2,3 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,4 arttı. (AA)

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