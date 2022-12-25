Ev kirasına yüzde 25 vakıf kirasına yüzde 400

Konut ve dükkan kiraları arasında çifte standart var. konut kira artışlarını yüzde 25’le sınırlarken, vakıf kiracısı esnafın dükkanına yüzde 400 oranında zam yapıldı. MEB de, okul kantinlerinin kira artış oranını yüzde 25’e sabitledi.

Erdoğan SÜZER

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İktidar ev sahiplerinin kesesinden konut kira artışlarını yüzde 25'le sınırlarken, vakıf kiracısı esnafın dükkanına yüzde 400 oranında zam yaptı. Vakıf kiracısı esnafın dükkan kirası 5 kat arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tekirdağ'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 10 metrekarelik dükkanların 1.253 olan kirasını yüzde 398 oranında artırıp 6.250 liraya çıkardı. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek zamlı yeni kiralar dükkanları işleten esnafa doğrudan iletilmek yerine resmi internet sitesinden duyuru yapılarak bildirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçen yıl kira artışlarında ÜFE oranlarını kullanmasına rağmen bu yıl hangi enflasyonu baz aldığı da anlaşılamadı.

Aşırı yüksek kira artışını TBMM'de gündeme getiren CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, konut kiralarıyla dükkan kiraları arasında yaşanan çifte standardın durdurulması istemiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yazılı soru önergesi verdi. Önergesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile konutlarda kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandığına işaret eden Aygun, “Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 84.39, yurt içi ÜFE yıllık bazda yüzde 157.69 artmasına karşın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esnafımıza yapılan kira zam oranı yüzde 398 düzeyindedir” dedi.

Kantin kiralarına sınır

Millî Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.