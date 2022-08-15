Evde bakım maaşı yatırıldı mı, ne zaman yatacak?

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı birçok ilde hesaplara yatmaya başladı. Evde bakım maaşı 15-31 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

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Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bakanlıkça ödemeleri yapılan evde bakım maaşının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15-31 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.