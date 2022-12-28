EYT düzenlemesi: 8 soru 8 cevap

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi seçime az bir zaman kala yürürlüğe giriyor. İşte EYT düzenlemesine dair merak edilenler ve cevapları...

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı.

İşte EYT konusunda yapılan çalışma ve merak edilen soruların cevapları…

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Türkiye’de emekli olabilmek için üç şart bulunuyor. Prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak… Yapılan düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar EYT düzenlemesinde faydalanacak.

Kurum ayrımı var mı?

Eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için EYT düzenlemesi geçerli olacak.

Kaç kişiyi etkileyecek?

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşuyor.

Yaş sınırı olacak mı?

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

Çalışmaya devam edenler ne olacak?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek olanlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

Patronlara destek var mı?

İşverenlere kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Garanti Fonu destekli bir kredi paketini devreye alacak.

Yeni kadroya geçenler ne yapacak?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanıyor.

EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemenin 2023 yılının başında TBMM’ye sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olacağı tahmin ediliyor.

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