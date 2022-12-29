EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek? Bakan Bilgin açıkladı

EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz" dedi. EYT'lilere ilk maaşın ne zaman ödeneceğini de açıklayan Bilgin, sözleşmeli personellerle ilgili düzenlemenin de Meclis'e gönderildiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı.

Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Erdoğan, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını belirtti.

Erdoğan, “Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır” dedi.

NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin Meclis’e geleceği tarihle ilgili Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Ocak ayı içinde Meclis’e ileteceğiz. Meclis kararını verecek” ifadelerini kullandı.

EYT’lilerin yaş ortalamasıyla ilgili de Bilgin, “EYT’lilerin yaş ortalaması neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye’nin bunu yapması doğru bir zaman” dedi.

E-DEVLET ÇAĞRISI

Vatandaşlara e-devlet üzerinden de başvuruda bulunulabileceğini hatırlatan Bilgin, “Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı başvurular için” dedi.

EYT’LİLERİN MAAŞLARINDA KESİNTİ OLACAK MI?

EYT’lilerin maaşlarıyla ilgili de Bakan Bilgin, “Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak” ifadelerini kullandı.

İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?

İlk maaş ödemesiyle ilgili Bakan Bilgin, “Meclis sürecinden sonra EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak” dedi.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

Bakan Bilgin, “Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci şu an Meclis’te . 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu” dedi.

PRİM DESTEĞİ

EYT’lilerle ilgili prim desteğine de değinen Bakan Bilgin, “Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz var” ifadelerini kullandı.

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