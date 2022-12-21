EYT son durum: EYT Aralık ayına yetişmeyecek, 2023’e kaldı

EYT için çalışmaların devam ettiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin yasa teklifinin Aralık ayında meclise geleceğini duyurmuştu ancak Meclis AKP-MHP oylarıyla 11 günlük tatile çıkıyor. EYT yaş sınırı tartışmaları sürerken merakla beklenen düzenleme tamamlansa dahi en erken 2023 yılında görüşülecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aylardır milyonlarca EYT’linin beklediği, hükümet yetkililer, Bakanların ve hatta Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın da işaret ettiği EYT’nin Aralık ayında meclise rafa kalktı. Meclis, başta EYT'liler ve sözleşmelilere kadro olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorunu erteleyip 11 gün tatile çıkıyor.

EYT SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

TBMM, başta EYT’liler, sözleşmelilere kadro, gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme, çocuk istismarı için araştırma komisyonu kurulması gibi çözüm bekleyen birçok konuyu erteleyip, 11 gün tatile çıkıyor. 23 Aralık günü tatile girecek Meclis, 3 Ocak 2023’e açılacak.

EYT İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak?” sorusunu, “Öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu.” şeklinde yanıtladı.

EYT YAŞ ŞARTI GELECEK Mİ?

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili ise “EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz” diye konuştu. (DHA)

EYT PLANINI YABANCI BASIN ORTAYA ÇIKARDI

Türkiye'de gündem yoğunluğunun önemli bir parçası haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir formülün ortaya çıktığını ABD medyasına konuşan Türk yetkililer aktardı.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili yeni hamleler hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

“Erdoğan bütçedeki masrafı minimuma indirmek için kritik seçim vaadini tıraşlayabilir” başlığıyla paylaşılan haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet ve özel sektör çalışanlarının erken emeklilik planlarını bütçede baskı yaratması sebebiyle daraltabileceğini üst düzey Türk yetkililer söyledi” ifadesi kullanıldı.

Gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde kritik bir seçim vaadi olan emeklilikte yaşa takılanlar konusunun ilk planlarında 1.5 milyon insanı etkilemesi beklenirken şu an Erdoğan'ın çok daha az çalışanı dahil etmeyi gündemine aldığını da ismini açıklamayan bir yetkili söyledi.

Yetkililer ayrıca Erdoğan'ın Pazartesi günü yapılacak kabinede bir karar alabileceğini de belirtirken, bu hamle ile birlikte Erdoğan'ın seçmen tabanını da kuvvetlendirebileceği kaydedildi.

EYT'DE YENİ PLAN NE OLACAK?

Bloomberg'in haberinde ise, “Türkiye hükümeti şu anda EYT'ye hak kazananların yüzde 60'ını kapsayacak bir plan üzerinde duruyor. Orijinal planın maliyetinin 250 milyar TL'ye çıkabileceği belirtilirken, bu rakamın ülkedeki yaklaşık 14 milyon emeklinin bu yıl boyunca Ekim ayına kadar sosyal güvenlik sistemi harcamasının 3 katı olduğu aktarıldı” denildi.

Yetkililer alternatif plan ile birlikte erken emekliliğin yaşlı çalışanları kapsayacağını belirtti.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem.” yanıtını verdi.

EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

EYT NEDİR, YAŞ ŞARTI VAR MI?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.