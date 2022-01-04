Faik Öztrak: Tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor

Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki 44 puanlık farka dikkat çeken CHP Sözcüsü Öztrak, "Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 12 aylık periyodu gösteren tabloyu paylaşan Öztrak, “Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 44 puan. Bu tüm zamanların rekoru. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.

“HENÜZ ZİRVE GÖRÜLMEDİ”

TÜİK'in rakamlarını dünkü açıklamasında “Bugüne kadar görülmemiş bir rekor” diye değerlendiren Öztrak, 2002’den beri en yüksek enflasyonun görüldüğünü vurgulayarak şu uyarılarda bulunmuştu:

* Hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü heybede. Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyon.

* Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark tam 44 puan. Bu bugüne görülmemiş bir rekor. Bu aynı zamanda üretici enflasyondaki tsunaminin daha henüz tümüyle yansımadığını da gösteriyor. Yine Erdoğan'ın yılbaşı gecesi yaptığı fahiş zamlar bu enflasyon rakamlarına yansımamış vaziyette.

* Dolayısıyla ‘Şubat ayında eksi çıkacak, Mart ayında şöyle olacak, 6 ay sonra herkes gülecek' laflarını bir yere bırakalım. Enflasyonda zirvenin daha henüz görülmediğini bütün bu rakamlar ortaya koyuyor. Bunun devamının da acı olacağı, milletimize faturasının çok yüksek olacağı görülüyor.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı