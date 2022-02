Fatura isyanı TBBM’de: 3 bin 600 TL ile geçiniyorum, elektrik 1419 TL geldi

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere iğneden ipliğe yağmur gibi yağan zamlar vatandaşı bunalttı. O vatandaşlardan birinin mektubunu CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay TBMM'de dile getirdi. Vatandaş, "1419 TL elektrik faturası geldi. Ben 3 bin 600 TL ile geçinmek zorundayım ve benim gibi böyle binlerce kişi biliyorum" diye yazdı.

Mustafa SARIİPEK

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay elektrik ücretlerindeki artışlar ile ilgili yaptığı basın açıklamasında son dönemde elektriğe gelen fahiş fiyat artışlarının yurttaşların yaşam koşullarını olumsuz bir şekilde etkilediğini söyledi. Erbay, “Bu faturalarla bıçak kemiğe dayandı” dedi.

Yüksek elektrik faturalarının hem vatandaşları hem esnaf ve hem de çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Av. Burak Erbay, “İnsanlar fahiş oranda artan elektrik faturalarının altında ezilmektedir. Bu zamlar derhal geri çekilmelidir. Özellikle doğal gazın bulunmadığı bölgelerde ısınmak için elektrik kullanan vatandaşlarımız büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle bu bölgelerde yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

KÖTÜ EKONOMİ YÖNETİMİ ÜLKEYİ KRİZE SÜRÜKLEDİ

Erbay, son dönemde üst üste gelen zamlarla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, Muğla'dan bir vatandaşın kendisine gönderdiği mesajı okudu.

Yurttaşların iğneden ipliğe gelen zamlar altında her geçen gün daha da ezildiğini ifade eden Erbay, son olarak elektriğe gelen fahiş zamlarla birlikte artık bıçağın kemiğe dayandığını söyleyerek şunları kaydetti:

“AKP iktidarının ekonomideki kötü yönetimi ülkemizi büyük bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir. Yurttaşlarımız her geçen gün üst üste gelen zamların altında ezilmektedir. Vatandaşlar artık evine ekmek götürmekte zorlanmaktadır. Bu tablonun sorunlusu AKP iktidarıdır. Her gün iğneden ipliğe zam geliyor. Yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Her gün bir zam haberiyle uyanıyoruz. Marketlerde, pazarda insanlar ihtiyaçlarını alamadan evlerine dönmek zorunda kalıyor. Elektriğe, doğal gaza, akaryakıta gelen zamların yanı sıra gübreye, tohuma, ilaca gelen zamlar nedeniyle çiftçinin girdi maliyetleri katlanıyor. Bu durum da gıda fiyatlarında artış neden oluyor.”

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR

Elektriğe gelen fahiş zamlarla birlikte artık bıçağın kemiğe dayandığını da sözlerine ekleyen Burak Erbay, “Muğla'da bir hemşerimiz elektrik faturasıyla beraber gönderdiği mesajında ‘Sayın Vekilim, sizden bir şey istiyorum, sadece sesimizi duyurun. Eşimle birlikte yaşıyoruz, çocuğumuz yok. 1419 liralık elektrik faturası geldi. Ben 3 bin 600 TL ile geçinmek zorundayım ve benim gibi böyle binlerce kişi biliyorum. Derdimize çare bulun' demiş. Her gün bu şekilde onlarca mesaj alıyoruz. Seçim bölgem Muğla'da Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça gibi ilçelerde doğal gaz bulunmuyor. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız, yirmi dört saat elektrikle çalışan klimalarla ısınmak zorunda kalmaktadır. O yüzden, elektriğe gelen zamlar geriye çekilmeli ve doğal gaz olmayan bölgelerde ayrı düzenleme yapılmalıdır” dedi.

