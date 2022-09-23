Fed Başkanı Powell: Ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ettiklerini belirterek politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti.

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Fed Başkanı Powell, “Salgın Sonrası Ekonomiye Geçiş” temasıyla düzenlenen “Fed Dinliyor” etkinliğine katıldı.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Powell, ekonominin benzersiz bir şekilde zorlu bir dönemden geçtiğini ve politika yapıcılar olarak araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, “Olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraşmaya devam ediyoruz.” dedi.

Powell, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı “Fed Dinliyor” gibi etkinliklerde paylaşılan görüşlerin Amerikan ekonomisinin “yeni normali”ni şekillendiren zorluklara ve fırsatlara odaklanılmasına yardımcı olduğunu belirtti. (AA)

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