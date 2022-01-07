FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

FED toplantısı yakından takip edilirken yatırımcıların gözü merkez bankası yetkililerin açıklamalarında olcak. FED'in alacağı kararda artan koronavirüs vakalarıyla yüksek enflasyonun belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor. FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak.

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Dünyanın birçok ülkesinde artan enflasyonu kontrol altına almak üzere merkez bankaları faiz artışına gidiyor. Bu ülkeler arasına yakın zamanda ABD'de de katılabilir.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED TUTANAKLARINDA FAİZ ARTIŞI VURGUSU

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

Fed'in dün yayımlanan ve piyasaların para politikasında sıkılaştırma yanlısı olarak değerlendirdiği 14-15 Aralık politika toplantısının tutanakları, yetkililerin, küresel arzda görülen darboğazların yanı sıra, 2022'de de devam etmesi beklenen fiyat artışlarından endişe duyduğunu gösterdi.

OMİCRON DEĞERLENDİRMESİ

Bu endişelerin hızla yayılan Omicron varyantının oluşturduğu risklere dair endişelerden de daha baskın hale geldiği görüldü. Omicron varyantı bazı Fed yetkilileri tarafından enflasyon kaynaklı baskıları kuvvetlendirebilecek, ancak “temel olarak ABD'de ekonomik toparlanma patikasını etkilemeyecek” bir etken olarak nitelendi.

Tutanaklarda, “Katılımcılar genel olarak, ekonominin görünümü, istihdam piyasası ve enflasyon konusundaki kişisel görüşlerini göz önüne olarak politika faizinin daha önceden öngörülenden daha erken veya daha hızlı artırılmasının gerekli olabileceğini belirtmişlerdir” denildi.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Tutanakların ardından Fed'in Haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi. WSJ'nin aktardığına göre, ekonomik danışmanlık firması MacroPolicy Perspectives'in kurucusu Julia Coronado, tutanakların kendisini Haziran yerine Mart ayında başlayacak olan faiz artırım tahminini yükseltmeye sevk ettiğini söyledi.

Araştırma firması Renaissance Macro'da ekonomist olan Neil Dutta da, “Fed, Mart ayında yürüyüşe geçme yolunda ilerliyor. Onları neyin geride tutacağını görmek zor” dedi.

DOLAR YÜKSELDİ

Tutanakların ardından 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,71’e tırmanarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Tahvil faizleri yeni yıla girerken yüzde 1,5 civarında bulunuyordu. Ayrıca doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi de yükseldi.

Tutanaklara Dolar/TL de yukarı yönlü tepki verdi. Dolar/TL, tutanakların yayınlanmasından sonra 13,87 seviyelerine tırmandı.

BORSALAR GERİLEDİ

Asya borsaları da Fed'in toplantı tutanaklarının ardından küresel düşüşlere paralel olarak geriledi.

Nasdaq bileşik endeksi Şubat ayından bu yana günlük bazda en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, S&P 500 endeksi Omicron varyantı haberlerinin ilk çıktığı tarih olan 26 Kasım'dan bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.95, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.08 geriledi.