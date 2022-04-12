Fed’de 50 baz puanlık faiz artışı seçeneği güçleniyor

ABD'de son kırk yılın en yüksek enflasyonunu yaşanırken ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları, 50 baz puanlık artış seçeneğinin güçlendiğine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar, Ukrayna Rusya savaşı ve Çin’deki corona virüsü kısıtlamalarına odaklanırken Fed’in para politikasında gerçekleştirmeye başladığı sıkılaşmanın ne ölçüde olacağına ilişkin ipuçlarını da yakından izliyor.

Mart ayında gerçekleştirilen son toplantıda Fed, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Ancak toplantıda bazı üyeler tarafından savaşın enflasyona olan etkisinin para politikasını boşa çıkartacağı endişeleri nedeniyle 50 baz puanlık artışın daha etkili olabileceği tezleri dillendirilmişti.

O zamandan beri yetkililer, son kırk yılın en yüksek enflasyonunu bastırmak için gelecek toplantılarda gerekirse daha hızlı hareket etmeye açık olduklarını ve 50 baz puanlık artışın da seçenekler arasında olduğunu dile getirdi.

50 BAZ PUAN TARTIŞILMAYI HAK EDİYOR

Son olarak Chicago Fed Başkanı Charles Evans, 50 baz puanlık artırımın önümüzdeki toplantılarda tartışılmayı hak ettiğini söyledi.

Yüksek fiyatların kalıcı olacağını düşünmediğini ancak bu yüksek fiyatların önceden düşündüğünden daha kalıcı olacağını belirten Evans, Fed’in kendisini buna göre yeniden konumlandırması gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin istikrarlı olmasının faiz oranlarının “hızlı şekilde” nötr seviyeye yükseltilmesi konusunda kendisini rahatlattığını aktaran Evans, bu şekilde yıl sonunda para politikasının sertliğine karar verebileceklerini vurguladı.

‘HASAR BIRAKACAK’

Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller da Fed’in para politikasının piyasalar üzerinde bazı etkileri olacağını ve bu etkilerden kaçınmanın zor olacağını açıkladı. Waller, faiz oranlarını yükseltmekten kaynaklanan hasarı önlemek için elinden geleni yaptıklarını belirtti.

Para politikasını çekice benzeten Waller, “Bir kaba kuvvet aracı kullanmak zorunda kaldığınızda bazen ikincil hasarlar da söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı. Waller, işin zor kısmının istihdam ve üretim gibi alanlarda sorunlara yol açmadan faizleri artırmaya devam edip edemeyecekleri olduğunu söyledi.

50 BAZ PUAN ARTIŞ İSTEYENLER ÇOĞALDI

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Fed’in 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantısının tutanakları, yetkililer arasında enflasyonun ekonomi için tehlike oluşturacak seviyelere yükseldiğine dair endişelerin kuvvetlendiğini gösterdi.

Tutanaklara göre “çoğu” Fed yetkilisi, Ukrayna savaşına bağlı riskler nedeniyle Mart ayında 25 baz puan ile sıradan bir faiz artırımı gerçekleştirilmiş olsa da, gelecek tolantılarda fiyat artışlarını kontrol altına almak için 50 baz puan artış gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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