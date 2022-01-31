Fed yetkililerinin mesajları şahinleşiyor: Her seçenek masada

Piyasalar Fed'in 2022 içinde ne yapacağını izlerken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kurumun bu yıl kalan yedi toplantısında tüm seçeneklerin masada olduğunu, gerekirse 25 baz puan yerine 50 baz puanlık artışlara gidilebileceğini belirtti. Fed'in son toplantısının ardından verilen mesajlar uzmanların tahminlerinin de değişmesine neden oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 0-0,25 arasında bulunan politika faizini artırmaya hazırlanırken faiz artışlarının ne kadar olacağı da tartışma konusu oldu. Bundan önceki beklentiler 25 baz puan olsa da ABD enflasyonunun beklentilerin çok üzerinde seyretmesi 50 baz puanlık artışları da gündeme getirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 50 baz puanlık faiz artışının gerekirse kullanabileceğini belirtti. Fed en son 50 baz puanlık faiz artışını Mayıs 2000 tarihli toplantısında gerçekleştirmişti. Eğer Fed 50 baz puanlık bir artışa giderse 22 yıl sonra ilk kez böyle bir karar vermiş olacak.

HER SEÇENEK MASADA

Bostic Financial Times'a verdiği röportajda, Fed'in bu yılki kalan yedi faiz toplantısında her seçeneğin masada olacağını belirtti. Bostic, Fed’in enflasyonun yüksek kalması durumunda faiz oranlarını 25 puan yerine 50 puan artırma seçeneğini reddetmeyeceğini söyledi.

2022 içinde üç kez 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı yönündeki öngörüsünü yineleyen Bostic, gerektiği durumda daha agresif bir yaklaşımın mümkün olduğunu belirtti. Bostic, enflasyonda bir yavaşlama olup olmadığını ve yüksek ücretlerin fiyatları anlamlı bir şekilde artırıp artırmadığını izleyeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Fed toplantısında Başkan Jerome Powell’ın şahin mesajlar vermesi Fed’in 2022’de yapacağı faiz artışlarına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Daha önce uzmanlar Fed’den 2022 içinde 4 faiz artışı beklerken bazı uzmanlar beklentilerini 7 faiz artışına çıkardı.

BANKALARIN TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Wall Street bankaları Fed'in sıkılaştırma hızını artıracağı yönünde tahminde bulundu. Ancak bankaların faiz artışlarına ilişkin tahminleri birbirinden farklılık gösterdi.

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius'un liderliğinde hazırlanan bilgi notunda Fed'in sıfıra yakın olan politika faizini bu yıl beş kez 25 baz puan yükselteceği yönünde tahminde bulunuldu. Bankanın önceki tahminleri Fed'in dört kez faiz artıracağı yönündeydi. Böylece gösterge faizinin yıl sonuna kadar yüzde 1,25 – yüzde 1,5 aralığında olması öngörüldü.

Bank of America ise 2022'de yedi faiz artışı öngörürken BNP Paribas altı, JPMorgan ve Deutsche Bank ise beş faiz artışı öngördü.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed faiz kararı sadece ABD piyasası tarafından değil, dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Fed yetkilileri arasında faiz artırma kararının ne kadar çabuk gerçekleştirileceği tartışılıyor.

Fed'in olası bir faiz artışı, gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımının doların değerini artırması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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