Finans Merkezi şantiyesinde yetersiz yemek protestosu

Ataşehir'deki İstanbul Finans Şehir Merkezi şantiyesinde işçiler, yemeklerin yetersiz ve kötü olduğunu belirterek şantiye içerisinde eylem yaptı. İşçiler yönetimi istifaya davet etti.

Sözcü İstanbul

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Finans Şehir Merkezi Şantiyesi’nde işçiler, Rönesans Holding'e ait yemekhanede yemeklerin kötü ve yetersiz olduğunu öne sürerek şantiyede eylem yaptı.

Yemeklerin iyileştirilmesini talep eden işçiler, yönetimi istifaya davet etti.

YÖNETİM SENDİKAYI ARADI

İnşaat İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimin sendikayı arayarak sorunun hızla çözüleceğini söylediklerini belirtti.

İnşaat İş Sendikası paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“FŞM şantiyesinde Rönesans’a ait yemekhanede sağlıksız ve yetersiz yemekleri protesto eden aralarında Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarımızın da üyelerinin olduğu eyleminin ardından Rönesans Merkez sendikalarımızı arayarak sorunun hızla çözüleceği yönünde tarafımıza bilgi verdi.”

DAHA ÖNCE DE HAMAM BÖCEĞİ ÇIKMIŞTI

Geçen yılın başlarında da işçiler öğle yemeğinden böcek çıkması üzerine isyan etmişti.

Kötü çalışma koşullarını protesto eden öfkeli işçiler, plastik masa ve sandalyeleri kırıp atmıştı.

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