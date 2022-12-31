FT 2023 tahminlerini paylaştı: Türkiye seçimleri için dikkat çeken analiz

İngiliz Financial Times gazetesi, yazarlarının 2023 yılı tahminlerine yer verdi. Tahmin konuları arasında Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri de yer aldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Financial Times gazetesi, yazarlarının 2023 yılı tahminlerine yer verdi. Tahminlerden birinin konusu, Türkiye’deki seçimler oldu.

Dünyada 2023’te gözlerin çevrileceği 20 başlıkla ilgili soru ve tahminleri yayımlayan FT’nin sorularından biri de “Türkiye’de haziran seçimlerinde Erdoğan dönemi sona erecek mi?” oldu.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel, bu soruya “hayır” yanıtını verdi.

‘TEKRAR SEÇİLİRSE EKONOMİ…’

Tayyip Erdoğan’ın, azalan popülaritesine rağmen iktidarda kalmak için adil ya da kirli birçok yönteme başvuracağını belirten Pitel, Erdoğan’ın tekrar seçilmesi durumunda olabilecekleri dair ise şu öngörüde bulundu:

“İktidarını üçüncü bir on yıla taşımak, Türkiye’nin zaten sorunlu olan ekonomisi için korkunç sounçlar doğuracak, yaşam standartlarındaki düşüşü daha da kötüleştirecek ve kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama getirecek.”

Pitel, seçimlerin sonucunu muhalefet lehine değiştirebilecek bir faktör olarak ise şu ifadelere yer verdi:

“Asıl soru işareti, Erdoğan’ın en gerçekçi rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bu ay verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının durdurulamaz bir tepki yaratıp muhalefeti büyütüp büyütmeyeceği.”

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