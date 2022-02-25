G7 liderleri Rusya yaptırımları konusunda bölündü

ABD'nin başını çektiği G7 ülkeleri, piyasaların 'nükleer seçenek' olarak adlandırdığı "Rusya'yı ödeme sistemi Swift dışına çıkarma" adımını atmadı. FT, liderlerin bu konuda bölündüğünü yazdı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin başını çektiği NATO ülkeleri, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya karşı ağır ekonomik yaptırımlara başvurdu ancak piyasaların en çok korktuğu seçeneklere şimdilik başvurulmadı.

Piyasaların ‘nükleer seçenek' olarak adlandırdığı bu adımlar, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) dışına çıkarılması ve enerji ihracatının yaptırım kapsamına alınmasıydı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın dün açıkladığı yaptırımlar arasında bu iki madde yer almadı.

Ünlü İngiliz iş gazetesi Financial Times (FT), dünya liderlerinin Rusya'yı Swift sisteminden atıp atmama konusunda bölündüğünü yazdı.

İNGİLTERE İSTEDİ, ALMANYA KARŞI ÇIKTI

FT'ye göre, Almanya, ABD, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 liderler toplantısında Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Swift sisteminden atılması konusunda büyük baskı yaparken, Almanya bu öneriye itiraz etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün sabah yaptığı açıklamada, Rusya’yı Swift sistemi dışına çıkarma konusunda ülkesinin ve Avrupa Birliği’nin çekinceleri olduğunu söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Johnson'a bu konuda destek verdiği, Biden'ın ise toplantıda Swift başlığında yorum yapmadığı aktarıldı.

FT'ye konuşan bir Alman yetkili ise, “Tüm seçenekler hâlâ masada” dedi.

ÇEKİNCENİN NEDENİ ENERJİ

FT'ye konuşan bir G7 yetkilisi ise, Rusya'ya enerji ithalatı ödemelerini yapmalarını imkansız kılacağı ve dolaylı olarak enerji fiyatlarını artıracağı için Swift yaptırımı konusunda bazı G7 ülkelerinin isteksiz olduğunu belirtti.

Biden'ın da petrol fiyatlarının artmasına ve tüketicilerin zarar görmesine neden olacak yaptırımlar istemediğine dikkat çeken FT, bazı G7 ülkelerinin “Rusya'yı Swift sisteminden atmak, Moskova ve Pekin'in dolar kullanılmayan rakip bir ödeme sistemi yaratma konusundaki çabalarını hızlandırır” çekincesine sahip olduğunu aktardı.

GÜNDE 42 MİLYON İŞLEM

Dünya üzerinde 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun Swift sistemini kullandığını ve her gün bu sistem içinde 42 milyon işlem yapıldığını aktaran FT, ABD'nin Moskova'ya karşı sert yaptırımlar içeren paketinde, analistlerin ‘en ağırı' olarak değerlendirdiği Swift adımının yer almadığına işaret etti.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın neredeyse tüm bankalarını hedef alan yaptırımların, Rusya'yı Swift sistemi dışına çıkarmakla eş sonuçlara, hatta daha ağır sonuçlara neden olacağını öne sürdü. Biden ayrıca, bunun her zaman bir seçenek olduğunu ancak şu an için Avrupa'nın genelinin atmak istediği adım olmadığını söyledi.

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