Gazprom’dan Avrupalı müşterilerine mektup

Ruble ile gaz ödemesi Avrupa'da yaptırımların ihlali olarak değerlendirilirken, Gazprom Avrupalı müşterilerine gönderdiği mektupta endişeleri gidermeye çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Gazprom, Avrupalı müşterilerine yazı göndererek, ödemelerini yaptırımlara takılmadan yapmaya devam edebileceklerini belirtti.

Bloomberg’in haberinde, Gazprom’un müşterilerine yazı ileterek, ödemelerini yaptırımları ihlal etmeden yapabileceklerine ilişkin güvence verdiği belirtildi.

Ayrıca Gazprom’un, ruble ile ödemeyi netleştiren Kremlin kararının 4 Mayıs’ta yayımlandığı, nakit akışlarında şeffaflık olacağı ve ödemelere üçüncü partilerin karışmayacağı belirtildi.

ENDİŞELERİ NE KADAR GİDERECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Yeni kararın Avrupa’nın endişelerini ne kadar gidereceği ise tartışma konusu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank’ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsa’sında rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

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