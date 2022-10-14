Gençlerin yüzde 31’i yurt dışına gitmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” dedi ve sözleri tartışma yarattı.

Deniz AYHAN

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İYİ Parti'nin bu konuda TBMM'ye verdiği Meclis Araştırma Önergesi reddedildi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, gençlerin yüzde 31'inin başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğünü belirterek, “Bu gençlerin yüzde 57'si daha iyi iş koşulları için, yüzde 7.5'i kişisel özgürlük alanlarını yetersiz gördükleri için Türkiye'den ayrılmak istiyor. Gençlerin yüzde 56'sı, kendisini ebeveynlerinden daha şanssız görüyor” dedi.

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

Erel, şu bilgileri verdi: “Gençlerin ülkemizde yaşadığı sorunların başında; işsizlik ve gelecek kaygısı, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, fırsat eşitsizliği geliyor. 18-30 yaş arası 1.230 genç ile yapılan araştırmaya göre, maddi durumundan memnun olanların oranı yüzde 47. Bu oran 2017'de yüzde 61 olmuştu. Gençlerin yüzde 18'i iş arıyor, yüzde 73'ü iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor. İş arayan gençlerin yüzde 53'ü, çalışan gençlerin yüzde 35'i hayatından memnun değil. Yüzde 66'sı aldıkları eğitimden memnun değil. Gençlerin yüzde 31'i banka ya da tanıdıklarından borç alarak geçimini sürdürüyor.”