Goldman Sachs, Fed’in faiz artışına yönelik tahminlerini yeniledi

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın bu sene dört faiz artırımı gerçekleştireceği ve en geç Temmuz ayında bilanço küçültmeye başlayacağı yönünde tahminde bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulundu.

Banka’nın baş ekonomisti Jan Hatzius tarafından kaleme alınan araştırma notuna göre, ABD iş gücü piyasasındaki toparlanma ve 14-15 Aralık’ta gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarındaki şahin sinyaller daha hızlı bir normalleşmeye işaret ediyor.

Hatzius araştırma notunda, bilanço küçültmesine ilişkin tahmini aralıktan temmuza çektiklerini belirtirken enflasyonun yüksek ihtimalle hedeflenenin çok üzerinde kalacağını aktardı. Hatzius, “Mart, haziran ve eylül aylarında görmeyi beklediğimiz faiz artırımlarına aralık ayını da ekledik” dedi.

ŞAHİNLEŞME SİNYALİ GELMİŞTİ

Fed’in son toplantısına ait tutanaklarda, faiz oranlarının öngörülenden daha erken yükseltilebileceği ve bilançodaki varlıkların azaltabileceği ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Fed üyelerinin küresel arz darboğazlarına ilişkin endişeleri dikkat çekti.

Tutanakların ardından Fed'in haziran ayı için öngörülen faiz indirimlerine yönelik tahminler Mart ayına çekildi.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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