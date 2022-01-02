Greve çıkan metal işçilerinden ilk büyük eylem

Türk Metal ile MESS arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin grev kararıyla sonuçlanmasının ardından ilk büyük miting bugün Kocaeli'de yapıldı. İşçiler, MESS'in yüzde 17'lik zam kararına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin grev kararıyla sonuçlanmasının ardından eylemler devam ediyor.

Türk Metal üyesi yüz bine yakın emekçi Kocaeli’de bir araya geldi. Türk Metal’in düzenlendiği ilk büyük miting bugün İzmit’te yapılmış oldu. İşçiler, MESS’in yüzde 17’lik zammını protesto etmek amacıyla alanlara çıktı.

‘EYLEMSE EYLEM, GREVSE GREV…’

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “On binlerle Kocaeli’den sesleniyoruz. Bilmeyenlere, görmeyenlere sesimizi duymayanlara olanca gücümüzle bağırıyoruz. Eylemse eylem, grevse grev. Nedeni olmadığımız bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz” dedi.

İşçiler “Ölümüne çalıştık, kazanacağız, zafer direnen emekçinin olacak” sloganı attı.

Miting sonunda şarkıcı Kıraç da konser verdi.

BİRLEŞİK METAL 14 OCAK’TA

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından 4 fabrikada grev uygulanacağını duyurdu.

Sendika, grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işletmelerden ilk olarak Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları (Mersin), Totomak Makina (İzmir), Kroman Çelik (Kocaeli) ve Sarkuysan Elektronik Bakır (Kocaeli) fabrikalarında 14 Ocak 2022 tarihinde uygulanmak üzere grev kararlarını aldı.

NE OLMUŞTU?

7 Aralık 2021 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine görüşmeler kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yapılan 5 oturumda, 49 madde kabul edilmiş, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor.

MESS, yapılan son oturumda Türk Metal’e ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermişti. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmişti.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren iş yerleri arasında, önemli sanayi kuruluşlarından Renault, Mercedes, MAN, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş, Arçelik, Bosch, Otokar ve bunların yan sanayileri yer alıyor.

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