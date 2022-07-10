Güney Kore yüzde 6’lık enflasyona karşı ek önlemler almaya başladı

Güney Kore, enflasyonun yüzde 6 ile son 24 yılın zirvesini görmesinin ardından Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yeni adımları devreye aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’de Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, yükselen enflasyonla mücadele çabalarının bir parçası olarak gümrük vergisi olmayan ithalat kalemlerini artırmaya karar verdiğini duyurdu.

Tüketici fiyat endeksi geçen yıla göre yüzde 6 yükselen ülkede enflasyon Asya mali krizinin yaşandığı Kasım 1998’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Petrol ürünlerinin yüzde 39,6 ve restoran fiyatlarının ortalama yüzde 8 yükseldiği ülkede hemen hemen tüm ürünlerde fiyatlarda yükseliş yaşanıyor.

Çin medyasının haberine göre, Güney Kore’de alınan yeni önlemlerle birlikte ülkede 100 bin ton dana eti, 82 bin 500 ton tavuk, 10 bin ton süt tozu, 30 bin ton domuz eti ve 448 ton yeşil soğan ile kahve çekirdekleri ve etanol malzemelerinin gümrük vergisinin sıfırlanacağı duyuruldu.

ÖNLEMLER DAHA ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Hükümet, bu yılın başlarında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere 26 ana sanayi ve gıda maddesi üzerindeki ithalat vergilerini kaldırmıştı.

İhracat yoğun bir ekonomi olan Güney Kore ekonomisinin ayrıca küresel yavaşlamadan da etkilenebileceğinden endişe ediliyor. Geçen ay OECD, G. Kore için bu yılki büyüme tahminini daha önceki yüzde 3’lük tahminden yüzde 2,7’ye indirmişti. Kuruluş, hem iç talebe yönelik aşağı yönlü risklere hem de ihracattaki düşüşe işaret etti.

RİSKLER ARTIYOR

ING Bank’ın kıdemli ekonomisti Kang Min-joo da gelecek yılın Kore için daha endişe verici olacağını söyledi.

Kang notunda, “Yılsonu yaklaştıkça hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha sıkı parasal koşulların tüketim ve yatırım üzerinde bazı olumsuz etkilerinin olması bekleniyor. Gelecek yıl GSYİH büyümesinin keskin bir şekilde yavaşlamasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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