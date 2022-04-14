Güney Kore’den sürpriz faiz artışı
İlk kez merkez bankası başkanı olmaksızın düzenlenen toplantıda, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50'ye yükseltti.
Güney Kore Merkez Bankası, bankanın yüzde 2 hedefinden iki kat fazla olan yüksek enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini beklenmedik şekilde Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.
İlk kez merkez bankası başkanı olmaksızın düzenlenen toplantıda, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50’ye yükseltti.
ÇOĞUNLUK BEKLEMİYORDU
Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 29 ekonomistten yalnızca 11’i merkez bankasının bu yönde bir karar alacağını bekliyordu.
Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Başkanı Joo Sang-yong günün ilerleyen saatlerinde basın toplantısı düzenleyecek. (REUTERS)