Abone Ol

Güney Kore’den sürpriz faiz artışı

İlk kez merkez bankası başkanı olmaksızın düzenlenen toplantıda, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50'ye yükseltti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Güney Kore’den sürpriz faiz artışı

Güney Kore Merkez Bankası, bankanın yüzde 2 hedefinden iki kat fazla olan yüksek enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini beklenmedik şekilde Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.

İlk kez merkez bankası başkanı olmaksızın düzenlenen toplantıda, Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1.50’ye yükseltti.

ÇOĞUNLUK BEKLEMİYORDU

Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 29 ekonomistten yalnızca 11’i merkez bankasının bu yönde bir karar alacağını bekliyordu.

Güney Kore Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Başkanı Joo Sang-yong günün ilerleyen saatlerinde basın toplantısı düzenleyecek. (REUTERS)

Zorunlu döviz baskısı zarar ettirir İlginizi Çekebilir Zorunlu döviz baskısı zarar ettirir ABD'de üretici enflasyonunda rekor İlginizi Çekebilir ABD'de üretici enflasyonunda rekor Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı İlginizi Çekebilir Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Ekonomi faiz Güney Kore Kore Merkez Bankası para Reuters Rusya