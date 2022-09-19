Haftada 4 gün çalışma enerji ve yaşam maliyeti krizlerini azaltabilir

İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşunun yaptığı hesaplamalara göre, haftada 4 günlük çalışma sistemi çalışanlara büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu model şirketlerin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor.

Sozcu.com.tr

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Haftada 4 gün çalışmak yaşam maliyeti krizini hafifletebilir. İngiliz bir düşünce kuruluşuna göre, bu çalışma biçimi çalışanlara çocuk bakımı ve işe gidiş geliş maliyetleri nedeniyle büyük bir tasarruf sağlıyor.

İngiliz düşünce kuruluşu Autonomy’nin Birleşik Krallık genelinde 2 bin tam zamanlı, yarı zamanlı ve serbest meslek sahibi kişiyle yaptığı çalışmaya göre, iki yaşından küçük çocuğu olan bir kişi, haftada bir gün işe gitmek zorunda kalmazsa, bir yılda çocuk bakımından 1440 sterlin, ulaşımdan ise 340 sterlin tasarruf edebilir.

TASARRUF SAĞLIYOR

Haftada 4 günlük çalışma düzenini savunan kuruluşlar ve ekonomistler, şirketlerin bu sürede aynı miktarda işi gerçekleştirebilecekleri ve artan boş zamanın üretkenliğe katkı sağlayacağı görüşünde.

Kuruluş ayrıca haftada 4 günlük çalışma düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabileceğini düşünüyor. Autonomy’e göre, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu beslediği ülkede haftada 4 günlük çalışma yaşam maliyeti krizi ile boğuşan işçilere de yardımcı olabilir.

DENEYLER BAŞLADI

Ülkede haziran ayında kâr amacı gütmeyen “4 Day Week Global” adlı kuruluşun başlattığı pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılmış ancak maaşlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Deneyin kasım ayında sona ermesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kampanyanın direktörü Joe Ryle deneyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar gelen yanıtın ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu ve böylesi bir değişikliğin yaşam maliyetini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Ryle, “Bazı şirketler için kesinlikle zorluklar oldu ama büyük çoğunluk buna kalıcı olarak bağlı kalacak gibi görünüyor” dedi.

İZLANDA’DA DENEY BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTI

İzlanda’da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları araştırmanın sonucunda dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve bunun İngiltere’de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Denemenin ardından İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere’deki Autonomy adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015’ten 2019’a kadar süren ve 2 bin 500’den fazla kişinin katıldığı denemelerin “üretkenliği ve refahı” artırdığını ortaya koymuştu.

Denemeye katılan işçilerin refahının bir dizi göstergede önemli ölçüde iyileştiği, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde düzeldiği görülmüştü.

Öte yandan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020’de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

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