Hak’sız helale 1 milyonluk ceza

Helal Akreditasyon Kurumu, onaysız helal sertifika düzenleyenlere 1 milyon lira para cezası verebilecek.

Erdoğan SÜZER

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Büyük gelir sağlayacağı iddiasıyla kurulmasına rağmen bugüne kadar Hazine desteğiyle ayakta duran Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) onay almadan helal sertifika düzenleyen kuruluşlara 1 milyon liraya kadar para cezası kesecek. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İDARİ PARA CEZASI

Teklife göre, kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara idari para cezaları kesilecek. Buna göre, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili düzenlemelere aykırı hareket edenlerle HAK'a akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara HAK Yönetim Kurulu tarafından 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilecek.

TİM'e bedava arsa verilecek

Teklifle ayrıca İstanbul Yenibosna'da bulunan Hazine'ye ait değerli arsalar Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) bedelsiz verilecek. TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek. Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar da vergiden muaf tutulacak.