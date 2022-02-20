Haluk Levent duyurdu! Migros’ta sorun çözüldü
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Migros'ta işçilerle işveren arasında yaşanan sorunun çözüme kavuştuğunu duyurdu.
Türkiye genelinde Migros mağazalarından 257 işçinin çıkartılmasına tepkiyle karşılanmıştı. Birçok ilde işçiler eylem yaparken sanatçı Haluk Levent’sen çalışanları sevindiren bir haber geldi.
“TÜM SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent şu ifadeleri kullandı;
“Haluk abiden sizlere mesaj var. Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize.”