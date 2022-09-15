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Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

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Ham ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10’a çıkarıldı. (AA) FT: Batı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı artırıyor İlginizi Çekebilir FT: Batı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı artırıyor

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