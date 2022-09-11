Hançerli yol için Unesco’ya şikayet gitti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kapadokya’nın kalbine hançer saplayan yol inşaatını durdurması için UNESCO Türkiye Milli Komitesi’ni göreve çağırdı.

Erdoğan SÜZER

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UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya'nın ortasından geçirilen yol inşaatının durdurulmaması üzerine UNESCO göreve çağrıldı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komitesi'ne bir mektup göndererek yol ile yapılaşmaların yerinde incelenmesi için bir Çalışma Komisyonu görevlendirilmesi talebinde bulundu. Mektupta, yol ile çeşitli yapılaşmaların hem Türkiye'deki koruma mevzuatlarına hem de Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ne aykırı olduğu bildirildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan imzasıyla gönderilen mektupta, Kapadokya 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanındaki tüm yetkilerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yerel yönetimler ve valilerden alınarak Kapadokya Alan Başkanlığı'na verildiği, alan başkanlığının kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği imar değişiklikleri içinse davaların açıldığı belirtildi. Mektupta şu şikayetler dile getirildi:

HIZLA DEVAM EDİYOR

“Yapımı büyük ölçüde tamamlanan 2.2 kilometre uzunluğundaki yolun Göreme Açıkhava Müzesi sınırlarının içindeki kısmı manastır kompleksi ve peri bacalarının jeomorfolojik yapılarına telafisi olmayan zararlar verdiği/vereceği kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmaktadır. Yapımı devam eden yolun peri bacaları ve manastır kompleksine zarar vereceği 2020 yılında yapılan bilimsel bir çalışmayla da kanıtlanmış olmasına rağmen yol yapımı hızla devam ettirilmektedir.”

Komisyon kurup inceleyin

Mektupta, dünyada benzeri olmayan peyzaj değerleriyle ünlü Kapadokya'da yol, otel ve ticari yapıların Türkiye'deki koruma mevzuatı, mevcut sit kararları ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ne tamamen aykırı olduğu belirtilirken, Alan Başkanlığı'nın son yıllarda Kapadokya'da yaptığı tüm çalışmaların denetlenmesi konusunda bir Çalışma Komisyonu kurulması talep edildi.