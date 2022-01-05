Hayvanlar kesime gidiyor, süt krizi kapıda

Her geçen artan girdi maliyetleri süt üreticilerinin sektörden çekilmesine sebep oluyor. Hayvanlarına yem almakta güçlük çeken üreticiler, ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor. Üye sayılarının son yıllarda 3 bin 500’ten 1500’lere kadar düştüğünü söyleyen Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, süt krizine dikkat çekti.

İlker KILIÇASLAN

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Ulusal Süt Konseyi'nin 2021 Aralık ayında çiğ süt tavsiye fiyatını 4,70 liraya çıkarması, her geçen gün girdi maliyetleri artan süt üreticilerini memnun etmemeye devam ediyor. Yem fiyatlarının 250 lira ile 360 lira arasında değişen yüksek fiyatlarda olması, süt üreticilerinin hayvanlarına yem vermemesine ve sektörden çekilmesine sebep oluyor.

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu yaptığı açıklamada, girdi maliyetlerinin artması ve özellikle yem fiyatlarının yüksekliğinin sektörde büyük krize sebep olduğunu ifade etti.

“1 KİLO SÜTE BİR KİLO YEM ALAMIYORUZ”

Birlik Başkanı Kırlıoğlu açıklamasında, üreticilerin yem almaya artık gücünün kalmadığının dile getirerek, bir kilo sütle bir kilo yem alamadıklarını ifade etti.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 4,70 liralık çiğ süt tavsiye fiyatı ile bir kilo yem bile alınamadığının altını çizen Birlik Başkanı Kırlıoğlu şöyle konuştu:

“Daha Ulusal Süt Konseyi fiyatı açıklamadan önce yem fiyatlarına 4 kere zam geldi. Şuanda yem fiyatları 250 lira ile 360 lira arasında değişiyor. Yani bir kilo yem 5 liranın üstünde. Ama açıklanan fiyat 4,70 lira. Yani bir kilo sütle bir kilo yem bile alamıyoruz. Yani daha para cebimize girmeden uçtu gitti. Üreticiye böyle bir zulüm olabilir mi?”

“ÜRETİCİ SEKTÖRDEN ÇEKİLİYOR”

Açıklamasında, yemle birlikte girdi maliyetlerinin artması süt üreticilerinin sektörden çekilmesine sebep olduğunu söyleyen Birlik Başkanı Kırlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Üretici işin içinde çıkamaz duruma geldi. Üyelerimizin çoğu artık ‘Biz bu sektörden çıkmak istiyoruz. Artık işin işinden çıkamıyoruz' diyorlar. Yaşanan bu sıkıntı sebebiyle 3 bin 500 olan üye sayımız son birkaç yıldır 1500'lere kadar düştü. Çoğu süt üreten hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldı. Bugünlerde kesimhanelerde sürekli inekler kesiliyor. Üretici sektörden çekiliyor.”

“SESİMİZİ DUYMAZLARSA, TÜRKİYE SÜT KRİZİNE HAZIR OLSUN”

Dünyada uygulanan bir süt parametresinin olduğunu ve bununda 1 kilo süte 1 kilo 300 gram yeme denk geldiğini söyleyen Başkan Kırlıoğlu, Türkiye'nin bu parametreden uzak kaldığını dile getirdi. Başkan Kırlıoğlu üreticinin net talebini şu cümlelerle dile getirdi:

*Dünyada uygulanan bir süt parametresi var. Bir çok ülkede 1 kilo süt 1 kilo 300 gram fiyatına denk geliyor. Ama bizim ülkemizde öyle değil. Açıklanan 4,70 çiğ süt fiyatı 1 kilo yem bile etmiyor. Hatta yerel mandıralarda süt 3,70 liraya üreticiden alınıyor.

*Şuanda bizim anlamadığımız üreticinin üretmemesini ve her şeyin yurtdışından ithal edilmesini mi istiyorlar. Üretici artık üretmekten kaçar hale geldi.

*Bizi yaşatmaları gerekir. Talebimiz dünyadaki süt parametresinin uygulanması ve süt fiyatlarını bir kilo yem alacak hale getirilmesi. Biz destekmiş filan istemiyoruz.

*‘Aman süt fiyatları düştü. Bakanlık fiyatları ayarlarsın' şeklinde artık dilencilik yapmak istemiyoruz. Eğer talebimiz yerine getirilmezse, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda süt üretecek üretici bulamayacaklar.

*Bu şu anlama geliyor, semimizi duymazlarsa Türkiye önümüzdeki günlerde süt krizine hazır olsun. Artık Almanya veya Hollanda'dan süt ithal eden ülke haline geliriz.

“KİMSE ÜRETİCİYİ SUÇLAMASIN”

Başkan Kırlıoğlu açıklamasında son olarak, marketlerdeki paket sütlerin fiyatlarının yüksekliğinin üreticiyle alakası olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Şuanda market raflarında tüketici süt bulmakta zorlanıyor. Raflarda olan sütlerde yüksek fiyatlara satılıyor. Sonrada yüksek fiyatların suçlusu üretici oluyor. Daha bizim çiğ sütteki tavsiye fiyatı belirlenmeden raflardaki süt fiyatları arttı. Bunun suçlusu biz değiliz. Bizim sattığımız fiyatlar belli. Kimse bu konuda üretici suçlamasın”

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