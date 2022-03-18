Hazine’den 2 milyar dolarlık borçlanma

Hazine, yüzde 8,625'lik yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci dış piyasa borçlanmasında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 oldu.

Türkiye’nin yüksek enflasyonu ve yüksek kredi risk primi, yurt içi ve yurt dışında borçlanma maliyetlerinin de artırıyor.

Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermişti.

ŞUBATTA YÜZDE 7,5 FAİZLE BORÇLANMIŞTI

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. O borçlanmada getiri yüzde 7,5 olmuştu.

Bakanlık 2022’de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyordu.

Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2021 itibarıyla 453,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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