Hazine’den nisanda 43,7 milyar TL’lik açık

Hazine nakit dengesi, nisanda 43,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine nakit açığı toplamda 66,8 milyar TL oldu. Faiz harcamaları dört ayda 93 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Nisan ayı ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ verilerini dün akşam açıkladı.

Buna göre, nisanda Hazine nakit dengesi, 43,7 milyar TL açık verdi. Yılın ilk dört ayında Hazine’nin nakit açığı 66,8 milyar TL’ye yükseldi. Nakit dengesi, geçen sene nisanda 13,3 milyar TL, ocak-nisan döneminde 2 milyar TL açık vermişti.

Nisanda Hazine’nin gelirleri 182,1 milyar TL olurken, giderleri 226,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

DÖRT AYDA FAİZE 93 MİLYAR TL HARCANDI

Hazine’nin faiz giderleri nisanda 15,3 milyar TL olurken, yılın ilk dört ayında toplam faiz gideri 93 milyar TL’ye ulaştı. Faiz ödemeleri geçen sene nisanda 12,7 milyar TL, ocak-nisan döneminde 57,9 milyar TL olmuştu.

Nisanda faiz dışı nakit açığı 29 milyar TL oldu. Yılın dört ayında faiz dışı denge, 24,5 milyar TL fazla verdi.

Net borçlanma nisanda 20,7 milyar TL, ocak-nisan döneminde 82,3 milyar TL oldu.

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