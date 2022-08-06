Hazine’den temmuzda rekor açık

Hazine'nin nakit açığı temmuzda 92,8 milyar TL ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ verilerini dün akşam açıkladı. Buna göre, Hazine nakit dengesi temmuzda 92,8 milyar TL ile rekor açık verdi.

Böylece nakit dengesi 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 37,1 milyar TL açık verdi. Geçen sene aynı dönemde açık 106,4 milyar TL iken, temmuzdaki açık 68 milyar TL olmuştu.

Söz konusu veride bir önceki rekor, 2021 yılı Aralık ayında 92,1 milyar TL ile kırılmıştı. 2022 yılı Mayıs ayında ise nakit dengesi 149,2 milyar TL’lik rekor fazla vermişti.

Hazine’nin nakit dengesinde faiz dışı açık da temmuzda 77,5 milyar TL ile rekor kırdı. Ocak-temmuz döneminde faiz dışı denge 96,9 milyar TL fazla verdi.

GİDERLER REKOR KIRDI

Temmuzda Hazine’nin nakit gelirleri 176 milyar TL olurken giderleri 270 milyar TL oldu. Bu da Hazine’nin gider rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde Hazine’nin gelirleri 1 trilyon 485 milyar TL olurken giderleri ise 1 trilyon 525 milyar TL olarak açıklandı.

FAİZ ÖDEMELERİ ARTTI

Hazine’nin faiz giderleri temmuzda 16,5 milyar TL, ocak-temmuz döneminde 137,1 milyar TL oldu.

Faiz ödemeleri 2021 yılı Temmuz ayında 21,8 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde 98,6 milyar TL olmuştu.

BORÇLANMA ZİRVEDE

Hazine’nin net borçlanması temmuzda 37,5 milyar TL, ocak-temmuz döneminde 174,3 milyar TL oldu.

Geçen sene net borçlanma temmuzda 36,7 milyar TL, ocak-temmuz döneminde 71,9 milyar TL olmuştu.

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